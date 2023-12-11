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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de iddialar havada uçuştu!

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de iddialar havada uçuştu!

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 19 yaşındaki Zahide'nin gözyaşları çok konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 21:05 Güncelleme: 11.12.2023 - 21:05
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de iddialar havada uçuştu!
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        Mehmet ile kaçarak dini nikah kıyan, evliliğinde sorunlar yaşayan Zahide baba evine dönmüş, ailesinin yanında doğum yapmıştı. Son olarak 1,5 yaşındaki kızını ailesine bırakmış ve yeniden Mehmet’e kaçmıştı.

        “MEHMET’İN BARIŞMA VE RESMİ NİKAH VAATLERİNE KANDIM, ORTADA KALDIM” İDDİASI

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi, Gaziantep otogarından Zahide’yi almış, Zahide “Mehmet’in barışma ve resmi nikah vaatlerine kandım, ortada kaldım” iddiasında bulunmuştu. Dini nikahlı eşi Mehmet ile iki kez görüntülü olarak konuşan ve karşılıklı iddialarda bulunan ikili, bugün ilk kez stüdyoda yüz yüze geldi.

        Mehmet ve Zahide’nin büyük yüzleşmesinde Mehmet, Zahide’nin Antep’e zorla geldiğini, onu bırakmaması için ayaklarına kapandığını söyledi. Mehmet’in sözleri karşısında gözyaşlarına boğulan Zahide ise Mehmet’i sevdiğini, evliliğine sahip çıkmak istediği için yaptığını kabul etti ama Antep’e gitme kararlarının ortak olduğunu belirtti.

        “HİZMETÇİ GİBİ KULLANILDIM”

        Zahide’nin sözlerine karşın Mehmet, gözyaşlarının sahte olduğunun altını çizdi.

        Mehmet, Zahide’nin evliliğinde doyumsuz olduğunu ve lüks meraklısı olduğunu anlattırken; Zahide ise evliliğinde kıymet görmediğini, Mehmet’ten lüks hediyeler asla istemediğini anlattı. “Hizmetçi gibi kullanıldım” dedi, tek isteğinin sevgi görmek olduğunu ifade etti.

        Zahide, Mehmet’in annesi ile de görüntülü olarak ilk kez konuştu. Zahide, oğlunun kendisini aldattığını ve evde kendisinden sürekli hizmet beklediklerini iddia etti. Anne Dilşah Hanım ise “Zahide bizim evde kraliçe gibiydi” dedi. İddiaları reddetti.

        Zahide ve Mehmet’in stüdyodaki büyük yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

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