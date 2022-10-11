Canlı yayında büyük yüzleşme

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Kızlarının cinayetinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti yeniden Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosuna geldi.

Turcen ve Mehmet Halil kızlarının ölümünden Gelin Nazlı ve dünürleri Leyla’yı suçladı. Öte yandan günler sonra yeniden gelen Gülümser, canlı yayında kız kardeşi Turcen ile karşı karşıya geldi. Abla Gülümser, olayda adı geçen ve Gamze ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ramazan K.’yı evlerine aldıkları için kardeşi Turcen’in suçlu olduğunu iddia etti.