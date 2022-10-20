19 yaşındaki Nazar, Balıkesirli Atakan tarafından istismar edildiğini, çıplak fotoğraflarını çekip yayınladığını söyledi. Nazar'ın hikayesi kan dondurdu.

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