Güldane, yeni evlendiği kocası Serkan Ergüner ile stüdyoya geldi. Ailesinin evlendiğinden haberi olduğunu söyleyen Güldane, annesi Bedriye’nin eski kocasıyla iş birliği yaparak 2 çocuğunu elinden aldığını iddia etti.

Öte yandan Anne Bedriye ve kardeşi Fatih, Güldane’nin kocası Serkan tarafından zorla tutulduğunu dile getirdi.

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