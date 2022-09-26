Merve Kara'ya Ebrar için güzel haber!

Merve Kara, 9 yaşındaki kızı Ebrar'ın 3 yıl önce eski eşi Cihan tarafından kaçırıldığını söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'den yardım istedi.

Merve Kara, eşinin kendisine ihanet suçlaması yaptığını ve intikam için kızını kaçırdığını söyledi. Merve'nin eski eşi Cihan bir mektup gönderdi ve şartlarının yerine getirilmesi karşısında Ebrar'ı annesine geri vereceğini söyledi.