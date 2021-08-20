Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME'de büyük buluşma!

İzmir’de yaşayan anne Aliye Bilek ve babaanne Meryem Kurtuluş, Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katılmıştı.

Anne Aliye Bilek, 17 yaşındaki kızı Sudenaz’ın zorla tutulduğunu iddia etmişti. Günlerce stüdyoda anne ve babaannenin feryatları yürekleri dağlamıştı.

Annesinin ve Vazgeçme ekibinin çağrılarına kulak veren Sudenaz Kurtuluş ilk kez stüdyoya geldi. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Sudenaz Kurtuluş, iki buçuk ay sonra ailesine Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME'de kavuştu.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME, hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de.