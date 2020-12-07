Osmaniye’de yaşayan Meral Hanım, 5 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını görme bahanesiyle 10 gün önce kaçırdı. Yeğenlerinin hayatından endişe eden Havva Keleş, kayıp çocukların bulunması için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katıldı. Gelen ihbarlar sayesinde kısa süre içerisinde kayıp çocuklar bulundu ve devlet korumasına alındı.

İddiaya göre Meral Hanım'ın hayatında başka biri olduğu ve çocukların babasının eşi Hakan Bey olmadığı ileri sürülmüştü. Anne Meral Hanım, canlı yayına bağlanıp 2 yıldır Mehmet Bey ile ilişkisi olduğunu ve çocuklardan birinin babasının eşi Hakan Yıldız olmadığını kabul etti. Bu gelişmeler sonucunda Sosyal Hizmetler harekete geçti ve çocukları anne Meral Hanım'dan alıp devlet korumasına aldılar.





Bu gelişmeler sonucunda programa katılan çocukların halaları Havva Keleş ve Birgül Ay, Didem Arslan Yılmaz ve ekibine çiçek vererek teşekkürlerini iletti.



“İSTEMEDİĞİM BİR EVLİLİKTİ”



Meral Hanım, programa yaptığı açıklamada evliliğiyle ilgili, “Nişanlandığımızdan beri istemediğim bir evlilikti. Hakan Bey çocuklarını hiçbir zaman parka götürmezdi, onlarla vakit geçirmezdi. Yaşadıklarımın, yaptıklarımın arkasındayım. Çocuklarının Sosyal Hizmetler'de olmasından dolayı mutluyum ve benim ile alakalı kötü bir şey anlatmayacaklarına eminim.” dedi ve “Çocuklarımı geri istiyorum!” ifadelerini kullandı.



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