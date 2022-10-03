Didem Arslan Yılmaz yine aileleri kavuşturdu

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SHOW TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme bugün iki aileyi daha evladına kavuşturdu.

Melek Merdim (46) ve Cuma Merdim (51), 17 yaşındaki kızları Sıla’nın 26 Eylül sabahı okula giderken İbrahim K. (22) tarafından zorla kaçırıldığını iddia ederek Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurmuştu.

Sıla, 26 Eylül sabah 08.25’te okula gitmek için İzmir’deki evinden çıktı. Okul yolundayken arkadaşına “Çok korkuyorum” diye mesaj attıktan sonra kayıplara karışan genç kızın, akrabası İbrahim tarafından alıkonulduğu tespit edildi.

KAÇIRAN KİŞİNİN HAMİLE SEVGİLİSİ STÜDYOYA GELDİ!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’nin yayınları sonucu Melisa Ç. stüdyoya gelerek İbrahim’den hamile olduğunu iddia etti. İbrahim ve ailesine ait olan eğlence mekanında tanıştıklarını ifade eden Melisa, İbrahim’e aşık olduğunu dile getirdi. Melisa, İbrahim’in, Sıla’yı kaçıracağını bildiğini canlı yayında itiraf etti.

KAÇIRILAN KIZLARINA CANLI YAYINDA KAVUŞTULAR!

Sıla, İbrahim ve ailesi tarafından silah zoruyla kaçırıldığını ve 1 hafta boyunca aç kaldığını iddia etti. Öte yandan İbrahim ve babası Özgür K.’nın kendisini Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim ettiklerini dile getirdi. İbrahim K. ve babası Özgür K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Sıla, canlı yayında anne ve babasına kavuştu;

DİDEM ARSLAN YILMAZ BİR GENÇ KIZI DAHA BULDU

Türkan Işık, 18 yaşındaki kızı Tuğçe Işık’ın 19 Eylül tarihinde “Hastaneye gidiyorum” diyerek kayıplara karıştığını iddia etmişti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme kayıp Tuğçe’yi buldu. Tuğçe, ailesini beğenmediğini ve karşı komşuları tarafından cinsel istismara uğradığı için kaçıp gitmek istediğini ifade etti.

18 yaşındaki Tuğçe, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bulundu;