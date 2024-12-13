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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz, Melike'nin alıkonulduğu evi buldu

        Didem Arslan Yılmaz, Melike'nin alıkonulduğu evi buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye, kızı Melike'yi arayan Fatma Hanım'ın isyanı damga vuruyor. Geçtiğimiz gün Vazgeçme'ye gelen Fatma Hanım, kızının hala hayatta olduğunu hissettiğini ve daha reşit bile olmadan birçok işkenceye maruz kaldığını söylemişti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 22:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:01
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        Melike'nin alıkonulduğu ev bulundu
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        Fatma Hanım'ın evlat yakarışları bugün de devam etti. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi bugün Melike’nin daha küçük yaşta cinsel istismar ve fiziksel şiddete maruz kaldığı, 53 gün alıkonulduğu eve giderek canlı bağlantı yaptı.

        SÜRPRİZ TANIK ÜMİTLENDİRDİ

        ‌Programın ilerleyen dakikalarında Didem Arslan Yılmaz şoke eden ihbarı açıkladı. Sürpriz tanık Melike’yi 2016 yılında Ankara’da bir kulüpte gördüğünü ve babasına çok benzediğini açıkladı. Bu ihbarın ardından Melike’nin babası da yayına bağlanırken birlikte heyecanlandılar. Melike’nin babası “13 yılda 130 sene yaşlandım” sözleriyle duygulandırdı.

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