Vazgeçilemeyen program yeni sezona merhaba dedi

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Bugün yayınlanan bölümünde dere yatağında ölü bulunan minik İkranur hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Cinayet ile suçlanan hala Ayşe canlı yayında olayları bir bir anlatırken babaanne Nihal gözyaşlarına boğuldu.



Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME ekibi, 26 yaşındaki kayıp İlknur hakkında çok önemli izlere ulaştı. İlknur’un sürekli gittiği o metruk binadaki detaylar ağızları açık bıraktı.



TÜRKİYE’NİN KONUŞTUĞU “ÇILGIN TEMİZLİK İŞÇİSİ” DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME’DE



Öte yandan “Çılgın Temizlik İşçisi” olarak tanınan Hamit Karakaya ilk kez Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’ye konuk oldu. Tüm Türkiye’nin dansıyla tanıdığı Hamit hakkındaki gerçekler ağızları açık bıraktı. Karakaya, eski eşinin 2 yıldır oğlunu göstermediğini söyledi. Eski eş Dilan, canlı yayına telefonla bağlanarak tüm iddiaları yalanladı.



İŞTE ÇILGIN TEMİZLİK İŞÇİSİ HAMİT'İN HİKAYESİ İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

Cinayetler çözülecek, kayıplar bulunacak, küsler barışacak! Bundan sonra neler yaşanacak? Merak edilen tüm dosyalar Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’de!



Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te Show TV’de.



