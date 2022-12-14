Yayınlar ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti!

Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvuran Murat Alparslan’ın karısı Habibe Alparslan’ın sahte gelin olduğu iddia edildi. Habibe Alparslan hakkında ortaya atılan tüm iddiaları yalanlarken önemli bir gelişme yaşandı. Didem Arslan Yılmaz’ın yayınları ihbar kabul edildi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimatla Habibe Alparslan hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Olaya dair gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek…