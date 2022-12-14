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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayınları ihbar kabul edildi, emniyet harekete geçti!

Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvuran Murat Alparslan’ın karısı Habibe Alparslan’ın sahte gelin olduğu iddia edildi.

Giriş: 14.12.2022 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayınları ihbar kabul edildi, emniyet harekete geçti!
Yayınlar ihbar kabul edildi! Emniyet harekete geçti!
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İDDİALARIN ODAĞINDAKİ SAHTE GELİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvuran Murat Alparslan’ın karısı Habibe Alparslan’ın sahte gelin olduğu iddia edildi. Habibe Alparslan hakkında ortaya atılan tüm iddiaları yalanlarken önemli bir gelişme yaşandı. Didem Arslan Yılmaz’ın yayınları ihbar kabul edildi, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği talimatla Habibe Alparslan hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Olaya dair gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek…

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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