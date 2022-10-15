Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyosunda gergin anlar!

Muğla’ya bağlı Bodrum Mazı Köyü’ndeki evlerinde 24 Ocak 2022’de ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu’nun anne ve babası, 1 Haziran’da Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosuna geldi ve cinayete dair sır perdesi aralanmaya başladı. “Kızımızın katili biz değiliz” diyen anne Turcen ve baba Mehmet Halil, gelinleri Nazlı’yı suçladı.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Bugünkü yayında ise Gamze Sakallıoğlu’nun jandarma tarafından çekilmiş son fotoğrafı stüdyoda gergin anlar yaşattı. Kızlarının cinayetinde şüpheli sıfatındaki anne Turcen, Gamze’nin fotoğrafını görünce sinir krizi geçirdi. Gelin Nazlı fotoğrafı görmesi üzerine Turcen’e “Sen katilsin!” diyerek bağırdı. Öte yandan baba Mehmet Halil, o görüntüler karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Olaya dair tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek!