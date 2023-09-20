Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında sıcak saatler

REKLAM advertisement1

Show TV’nin hafta içi her gün saat 15.00’te izleyenleri ekranlara kilitleyen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de yalan rüzgarı esti. Emine Kalkan, Sinop Türkeli'nden geldi. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi kızı Yağmur'u buldu ancak iki günlük yüzleşmenin ardından Yağmur annesiyle karşı karşıya gelmek istemedi ve canlı yayına çıkmadı. Yağmur gelmese de sözleri büyük yankı uyandırdı. Annesini suçlayan Yağmur'un sözlerine benzer iddialar farklı isimlerden de geldi.

BİRÇOK KİŞİ CANLI YAYINA BAĞLANDI

Sivas'ta yaşadıkları dönemde kızı Yağmur ve annesi Emine'nin farklı görünüşlerdeki fotoğrafları kafalarda soru işareti doğurdu. Yapılan araştırmalar ve gelen ihbarlar sonucu Sivas'tan birçok isim canlı yayına bağlandı.

REKLAM

ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDULAR

Emine Kalkan karşısında müşterisi olduğu kuaförü görünce tanımadığını söyledi ancak kuaför Aleyna, anne ve kız ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendilerine borçlu olduklarını ve farklı farklı erkeklere kuaförde bakım yaptırarak fotoğraflar gönderdiklerini iddia etti.

KAFA KARIŞIKLIĞI GİDERİLEMEDİ

Ardından yaşadıkları mahallenin muhtarı ile yüzleşen Emine, onu da tanımadığını söyledi ancak muhtarın iddiaları kendisini çılgına çevirdi ve stüdyoda gergin anlar yaşandı. Son olarak evlerinde yaşadıkları ev sahibi de Emine'nin karşısındaydı. Ev sahibi de yaklaşık 20 bin lira kendilerine borçlu olduğunu ve İsmail adında bir adamla 'eşi' diye 9 ay birlikte yaşadıklarını söyledi. Öfkesi katlanan Emine iftiraya uğradığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi. Emine Kalkan'ın çelişkili ifadeleri ve hayatındaki insanların sözleri kafaları karıştırmaya devam ediyor.