Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı önemli yüzleşmelere sahne oluyor

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Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Emine Kalkan’ı kızına kavuşturduktan sonra anne Emine’nin aslında kim olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Emine, stüdyoda Sivas’ta yaşadığı dönemde kendisini tanıdıklarını söyleyen isimlerle yüzleşmeye devam etti. Karşısındaki isimleri önce hatırlamadığını söylese de, ardı ardına gelen suçlanmalara karşı öfkesini yine gizleyemedi. Sivas’taki tanıdıklarının kendisine komplo kurduğunu ve kıskandıklarını iddia etti.

Kızı Yağmur ile birlikte adları dolandırıcılıkla anılan Emine, canlı yayında kızına seslendi ve ‘gel’ çağrısında bulundu. Yaşadıkları karşısında eşi Nuh ile arasının açıldığını söyleyen Emine, eşinden de kameralar karşısında gözyaşları içinde destek istedi.