Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı önemli yüzleşmelere sahne oluyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı önemli yüzleşmelere sahne oluyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kayıp kızını bulan Emine Kalkan'ın kendisiyle ilgili yüzleşmeleri devam ediyor. Kalkan, Sivas'ta yaşadığı yerde tanıştığı insanları hatırlamadığını, ev sahibi, bakkal ve kuaföre olan borçlarının yalan olduğunu iddia etmeyi sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 21:47 Güncelleme: 21.09.2023 - 22:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çember daralıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı Emine Kalkan’ı kızına kavuşturduktan sonra anne Emine’nin aslında kim olduğunu araştırmaya devam ediyor.

        Emine, stüdyoda Sivas’ta yaşadığı dönemde kendisini tanıdıklarını söyleyen isimlerle yüzleşmeye devam etti. Karşısındaki isimleri önce hatırlamadığını söylese de, ardı ardına gelen suçlanmalara karşı öfkesini yine gizleyemedi. Sivas’taki tanıdıklarının kendisine komplo kurduğunu ve kıskandıklarını iddia etti.

        Kızı Yağmur ile birlikte adları dolandırıcılıkla anılan Emine, canlı yayında kızına seslendi ve ‘gel’ çağrısında bulundu. Yaşadıkları karşısında eşi Nuh ile arasının açıldığını söyleyen Emine, eşinden de kameralar karşısında gözyaşları içinde destek istedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emine Kalkan
        #didem arslan yılmaz
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Habertürk Anasayfa