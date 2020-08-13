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Doğrunun peşinde koşmaktan, haksızlıklara karşı durmaktan vazgeçmeyen; dürüst, cesur, gözü pek, araştırmacı-gazeteci Didem Arslan Yılmaz iyiliğin gücünü gösterecek. Artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak, umudunu kaybedenler bu programda sesini duyuracak!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 09.30'da canlı yayınla SHOW TV'de!

İşte Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin tanıtımları;