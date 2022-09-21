"Rafet'i terk ettim"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 491'inci bölümünde; Rafet'e kaçtıktan sonra yeni kaynanasıyla stüdyoya gelen Melisa'dan şok açıklama. Kendi kendine yetebileceğini söyleyen Melisa, Rafet'i terk ettiğini söyledi.

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