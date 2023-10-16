Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yıllar sonra evlatlık olduğunu öğrendi

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Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de film gibi bir hikâye ekranlara geldi. Isparta’dan gelen 39 yaşındaki Dilek Özmen, biyolojik ailesini bulmak için Vazgeçme’ye başvurdu.

20 yıllık evli ve 3 çocuk annesi Dilek, gerçek annesi sandığı Fatma Hanım’dan şans eseri evlatlık olduğunu öğrendi. 2009 yılında öğrendiği bu gerçeğin peşini bırakmayan Dilek’in hayat hikayesinin altından adeta bir dram çıktı.

1984 yılında Isparta’daki bir doğum evinin kapısına bırakıldığını söyleyen Dilek, bir de ikizinin olduğunu öğrendi. Çok iyi bir ailenin yanında büyüdüğünü söyleyen Dilek; elinde onu büyüten annesi ve babasının fotoğraflarının olduğu 40 yıllık gazete kupürleriyle ekran karşısına çıktı.

Dilek, gözyaşları içerisinde canlı yayında gerçek annesi, babası ve ikizini bulmak istediğini söyledi. Dilek’in sırlarla dolu hayatı, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.