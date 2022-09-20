Tüm Türkiye'nin konuştuğu cinayet hakkında şok gelişmeler!

Dürdane Kut, Balıkesir Havran'a bağlı Kalabak Köyü'ndeki tarlalarında ölü bulunan eşi Mustafa Kut'un katili bulabilmek için Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurmuştu.

Cinayette parmağı olduğu düşünülen Ersin'in canlı yayındaki açıklamaları herkesi şok etti. Mustafa Kut'un ölümünden 2 yıl sonra Dürdane ile Ersin arasında aşk dedikodularının çıktığı ve birlikte kaplıcaya gittiği öne sürüldü.