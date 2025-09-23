Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şüpheli kuyu incelendi | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şüpheli kuyu incelendi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, bugün kayıp Caner'in izine dair araştırmalar sürdü. "Caner'in yaşadığına dair somut bir delil yok" diyen Didem Arslan Yılmaz, çalışmalarına devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 20:22 Güncelleme: 23.09.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şüpheli kuyu incelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bugün Mesut’un evindeki o kuyunun altına su altı kamerasıyla bir kez daha girildi ve daha detaylı bir inceleme yapıldı.

        KUYUNUN DİBİNİ BİRLİKTE İNCELEDİLER

        Didem Arslan Yılmaz, izleyicilerin yorumlarıyla şekillenen interaktif bir yayın gerçekleştirdi. Yılmaz, izleyicilerden gelen yorumları dikkate alarak görüntüleri ara ara durdurdu ve incelemeleri birlikte değerlendirdi.

        Programın sonunda Didem Arslan Yılmaz, yarın Mesut Bey’in tarlasını da inceleyeceklerini açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa