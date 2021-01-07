Melisay Tosun’un 16 yaşında evden kaçıp Emirhan isimli bir kişinin yanına gittiğini ve gittikten sonra da evlilik çetesine dahil olduğunu söyleyen Anne Dilek Köse, kızının 2018 yılında 18 yaşına girdikten sonra sırasıyla Balıkesir, Uşak ve Afyon’a gelin olarak gönderildiğini ifade etti.
Jandarmanın araması sonucu kızının bu çeteye katıldığını öğrendiğini belirten çaresiz anne, kızını bir türlü bu şebekeden kurtaramadığını anlattı. Genç kızının, birçok insanı evlenme vaadiyle dolandırdığını, onlardan başlık parası, ziynet eşyası aldırdığını ve en sonunda kahvelerine uyku ilacı atarak, uyuttuktan sonra evden kaçtığını söyledi.
“DÜĞÜN YAPTIK, 150 BİN TL BAŞLIK PARASI VERDİK”
Yayına telefonla bağlanan Şengül Yaman ise Melisay’ın kendilerini Balıkesir’de evlenme vaadiyle dolandırdığını söyledi. Oğlu Ali’yi evlendirmek istediğini söyleyen anne, bir aracı ile birlikte Muş’a gittiklerini ve kızın babası olarak tanıtan kişiye başlık parası olarak 150 bin TL verdiklerini söyledi. Melisay ile düğün yaptıklarını, düğünün ardından 1 hafta sonra evden kaçtığını ifade etti.
“İNSAN İNSANA BENZER DİDEM HANIM”
Telefonla yayına katılan Melisay Tosun ise bu söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek iddiaları yalanladı. Annesi Dilek Köse’nin kendisine iftira attığını ve hiçbir şekilde onunla görüşmek istemediğini söyleyen Tosun, ekranda kendisi olduğu iddia edilen fotoğraflar hakkında ise herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Genç kız, “O fotoğraftakiler ben değilim. İnsan insana benzer Didem Hanım!” dedi.
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