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'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme: Bayram'ın arkadaşı Veysel stüdyoda!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı 13 yıl önce kayıplara karışan Denizlili Süslü Bayram lakaplı Bayram Tosun dosyasını açtı. Oğlu Aşkın ve karısı İmran Tosun, Bayram Tosun’un şüpheli kaybı ile ilgili olarak stüdyodaydı.

Giriş: 21.11.2022 - 23:44 | Güncelleme: ABONE OL
'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme: Bayram'ın arkadaşı Veysel stüdyoda!

En son 31 Aralık 2009 yılında Muğla’ya gittikten sonra ortalardan kaybolan ve Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şüpheli kayıptan cinayet soruşturmasına dönüşen dosyada canlı yayın sırasında şok bir iddia ortaya atıldı.


Bayram Tosun’u son gören Muğla’daki arkadaşı Veysel Turhan ilk kez stüdyoya geldi ve o gün olanları anlattı. Yayın sırasında gelen ihbar telefonunda cinayet iddiası ortaya atıldı.
Yayına bağlanan Veysel Turhan’ın kız kardeşi, Veysel'in kendisine cinayeti itiraf ettiğini ileri sürdü.

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