Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok iddia: Biz öldürdük

REKLAM advertisement1

Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı olarak ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisa’da ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan İsmail Kür’ün şüpheli ölümüyle ilgili şok bir tanık stüdyoya geldi.

İsmail’in arkadaşı Mehmet Berk Eminoğlu, Taner ile aynı mekanda çalıştıklarını, bir gün dertleşirken Taner’in ona her şeyi anlattığını söyledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Mehmet Berk, Taner’in “Faruk bir gün beni aradı, benzinlikten silah alıp yanına gittim. Kınık’a vardığımızda İsmail arabadaydı, korkutup tehdit etmek istedik, sonra arabadan indirdik ve döverek İsmail’i öldürdük, Seher de oradaydı.” dediğini söyleyerek olayı kendisine itiraf ettiğini iddia etti.

REKLAM

Seher ise duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mehmet Berk, Seher ile yüzleşirken onun yalan söylediğini, her şeyi bildiğini ve itiraf etmesi gerektiğini açıkladı. “Ormanlık alanda ayağında bağcığı olmadan oradan inmesi imkansız, yarım saatte o yolu alamaz” diyerek iddialarının altını çizdi.

Seher, Taner’in İsmail’e intihar süsü verdiklerini kendisine söylediğini belirtti ve “Tüm bildiklerimi anlattım” diyerek kendini savunmayı sürdürdü.

Didem Arslan Yılmaz, İsmail’in arabasındaki çamurlu ve tozlu görünümü; Taner ve Faruk’un İsmail’i darp edilmesine bağladı.

Mehmet Berk, Faruk’a stüdyodan seslenmeyi de ihmal etmedi. “Faruk gücünün yettiğini tehdit eder. Çıksın her şeyi anlatsın!” ifadelerini kullandı.

İSMAİL'İN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan 29 yaşında korkunç şekilde ölen İsmail’in acılı annesi Bediye Kür ise bugün stüdyoya gelemedi. Mehmet Berk’in stüdyoya gelmeden önce dün canlı yayında anlattıklarını duyduktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Çok önemli tanık Mehmet Berk Eminoğlu, Taner’in kendisine tüm bunları anlattığına dair şeref ve namus yemini verdi. İsmail’in ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.