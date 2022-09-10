Gizli tanıktan şok iddia

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16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta Bodrum'daki evinde esrarengiz bir halde ölü bulundu. Annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu. Aileyi tanıyan gizli bir tanık, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine şok açıklamalarda bulundu.

Gizli tanık, cinayetten iki ay önce Fatma ile Gamze arasında büyük bir kavga yaşandığını ve Fatma'nın kardeşinin boğazını sıktığını iddia etti.