Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de sır ölümü çözecek bir itiraf geldi

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de sır ölümü çözecek bir itiraf geldi

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Manisalı İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle ilgili haftalardır stüdyoda olan Seher bir itirafta daha bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 20:44 Güncelleme: 19.10.2023 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölümdeki sır perdesi aralanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Show TV’de canlı yayınla ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün İsmail Kür’ün şüpheli ölümüyle ilgili Seher dikkat çeken bir itirafta bulundu. Üzerindeki kanlı kıyafetlerin sırrını ilk kez açıklayan Seher, İsmail’in kanayan kafasına kıyafetiyle tampon yaptığını söyledi!

        KAFASINA TAŞ ATTIĞINI SÖYLEDİ

        Programa katıldığı günden bugüne "İsmail’i öldürmek istemedim" cümlesi ile korkuyla olay günü ormanda yaşadıklarını anlatan Seher, üzerindeki kanlı kıyafetlerin gizemini bir türlü açıklamıyordu. Son olarak dünkü programda ilk kez İsmail'in kafasına taş attığını ve onu yaraladığını söyledi.

        BİR KİLİT DAHA AÇILMIŞ OLDU

        Kıyafetindeki fazla miktardaki kanın İsmail’i bıçakladığı için ona ait olduğu ifadelerini kullansa da İsmail’in otopsi raporunda bıçaklanma emaresi olmaması kafalarda soru işareti bırakmıştı. Seher bugün o soru işaretlerine ilk kez açıklık getirdi. Attığı taşın büyük olduğunu, İsmail'in kafasına isabet ettiğini, kafası çok kanadığı için üzerindeki kıyafeti çıkarıp onunla tampon yaptığını söyledi. Sözleriyle olay yaratan Seher, İsmail’in ölümüyle ilgili bir kilidi daha açmış oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İsmail Kür
        #Manisa
        #didem arslan yılmaz
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Guterres: Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        FBI: Binlerce bilişimci Kuzey Kore silah programını finanse etti
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        Başkentte vahşet! Yaşlı adam karısını boğarak öldürdü
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Mia Teknoloji'nin gelecek planları ne?
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Habertürk Anasayfa