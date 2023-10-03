Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Şerife ve Rafet çiftinin nikahı ile ilgili şok gelişme yaşandı

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Şerife ve Rafet çiftinin nikahı ile ilgili şok gelişme yaşandı

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Rafet, Şerife’nin taleplerini kabul etmediğini söylerken, kendisine hiçbir ödeme yapmayacağında da ısrarlıydı.

Canlı yayında 14 Şubat’ta kıyılan nikah videolarını yeniden izleyen çift, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin dikkati sayesinde şok bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Nikah sırasında memurun, Şerife’ye “Rafet Sevinç ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?” sorusuna; Şerife’nin “evet” yerine, “kabul ediyorum” cevabını verdiği görüldü. Stüdyodaki avukatımız Tunca Toker, bu cevabın nikahın gerçekleşmesi için yeterli olmadığını söyledi ve “evliliğin geçersiz sayılabileceği”ne dikkat çekti. İkili, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bu durumun Rafet Bey’in lehine olduğunu söyleyen Şerife, bundan sonra ne olacağını merak etti. Çiftin boşanma davası yerine, nikah akdinin iptali davası açması gerektiğinin bilgisi verdi.

Sevinç çifti bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek.