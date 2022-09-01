Rukiye ve gizli tanık arasında gergin anlar!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 477. bölümünde; gizli tanık aylar sonra stüdyoya geldi. Maskesini çıkarmayan gizli tanık, konuşmaya böyle devam etti.

Maskesini çıkarmasını söyleyen Rukiye, sinirlendi. Gizli tanığın üstüne yürüyen Rukiye, zor sakinleştirildi.