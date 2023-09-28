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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Rafet ile Şerife'nin yüzleşmesi sürüyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Rafet ile Şerife'nin yüzleşmesi sürüyor

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Şerife, 70 yaşındaki Rafet'ten ev sözünü tutmasını istiyor. Rafet Bey ise 'vazgeçtim' diyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 22:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:00
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        Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Şerife ve kocası Rafet stüdyoda karşı karşıya geldi. 70 yaşındaki Rafet, “Şerife eve geldiğinden beri huzurum kalmadı” dedi. Şerife bu sözleri yalanladı. Rafet, Şerife’nin kendisinden sürekli para istediğini ve karısına yüklü miktarda masraf yaptığını, Şerife’nin yurtdışındaki oğluna da para gönderdiğini söyledi.

        Rafet, vefat eden önceki eşinden bahsederken gözleri doldu, kendisinin parada gözü olmadığını, ne yaptıysa Şerife’yi mutlu edemediğini söyledi. Şerife ise kocasının kendisine para vermediğini iddia etti.

        Şerife, kocasının kendisine verdiği ev sözünde durmasını ve boşanıp dul maaşı almak istediğini söyledi.

        Şerife ve kocası Rafet stüdyoda karşı karşıya gelmeye devam edecek.

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        #didem arslan yılmaz
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