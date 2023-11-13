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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kocasıyla yüzleşti

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de kocasıyla yüzleşti

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Süleyman Ayabakan'ın karısı Hatice ilk kez stüdyoya geldi, canlı yayında kocasıyla yüzleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 22:25 Güncelleme: 13.11.2023 - 22:25
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        5 yıl önce kaçarak evlenen Süleyman-Hatice çiftinin mutlu evlilikleri Süleyman’ın sosyal medya bağımlılığı yüzünden bitme noktasına geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Süleyman, oradan gelen mesajlar yüzünden karısıyla kavga ettiğini, bu sebeple kayınpederi Fevzi’nin geçtiğimiz Haziran ayında karısı ve 3 yaşındaki çocuğunu götürdüğünü söyledi. Süleyman karısının da onu sevdiğini ve kayınpederi yüzünden kendisine dönemediğini iddia etti.

        HATİCE'NİN BABASI CANLI YAYINA BAĞLANDI

        Hatice stüdyoya geldi, aylar sonra Süleyman’la yüzleşti. Kocasının özellikle son 1 yıldır kadınlarla konuştuğunu ve onu aldattığını belirten Hatice, Süleyman’ın sosyal medyasını kapatacağına dair güvence vermesini istedi. Hatice’nin babası Fevzi canlı yayına bağlandı, kızının gerçekleri anlatmadığını; damadının 3 senedir başka kadınlarla görüştüğünü, evlerine ne zaman gitse Süleyman’ın evde olmadığını, banyoda başka kadınlarla mesajlaştığını anlattı.

        GİZLİ TANIĞIN SÖZLERİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

        Karısına sırılsıklam aşık olduğunu söyleyen Süleyman, Hatice kendisine ilgi göstermediği için başkalarıyla mesajlaştığını belirtti. Canlı yayına bağlanan gizli bir tanığın sözleriyse herkesi şok etti. Süleyman’la birkaç ay önce sosyal medyada tanıştığını söyleyen gizli tanık, Süleyman’ın “Karımla aramda sorun var, boşanacağım. seninle evlenmek istiyorum.” dediğini iddia etti.

        Süleyman ve karısı Hatice’nin büyük yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de devam edecek.

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        #didem arslan yılmaz
        #Süleyman Ayabakan
        #haberler
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