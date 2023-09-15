Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün ölümünün sır perdesi aralanıyor

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İsmail ve Seher’in olay günü ormanlık alana gidene kadar olan yolculuğu canlandırma olarak ekranlara geldi.

İsmail’in öldüğü gün üzerinden çıkan yüklü miktardaki para ve İsmail’in arabası incelendi. Faruk ve İsmail’in bankaya girdiği görüntüler Seher’e sorulduğunda kendisi de şaşkınlığa uğradığını söyledi.

Olay adam Faruk’un canlı yayınlara bağlandığı günden bu yana ifadelerindeki çelişkiler kafalarda soru işareti oluşturdu.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Faruk’un izini sürdü ancak Selendi ilçesinin hiçbir yerinde izine rastlanmadı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de çok merak edilen İsmail Kür’ün neden ve nasıl öldüğü araştırılmaya devam ediyor.