Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de İsmail Kür'ün katili aranıyor
Show TV'nin hafta içi her gün saat 15.00'de heyecanla beklenen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Manisa'da meydana gelen korkunç ölümün sorumlusu araştırılıyor. Selendi İlçesi, Kınık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür'ü kimin öldürdüğü masaya yatırıldı
29 Nisan günü ormanda İsmail’in saldırısına uğradığını söyleyen sevgilisi Seher’in, olayın hemen ardından Faruk’u araması güvenlik kameralarına yansıdı.
Faruk’un neden Seher’e yardım etmeye sopayla gittiği merak konusu olurken, Faruk canlı yayınlara katılmamakta ısrarını sürdürdü.
Seher’in babası Nurullah ise programa bağlanarak kızının arkasında durduğunu, bir suçu varsa da üstlenebileceğini söyledi.
Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi İsmail’in katilini aramayı sürdürüyor.