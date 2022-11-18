Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme 533. Bölümünde; Görgü tanığı canlı yayına bağlandı, Mustafa Güven cinayetinin olduğu gece gördüklerini anlattı. Nazmiye'yi, Ahmet'i ve bir kişiyi gördüğünü, yolun ortasındaki arabaya ellerindeki büyük çuvalı koyup uzaklaştıklarını söyledi.

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