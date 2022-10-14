Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 507. Bölümünde; TikTok fenomeni Huriye ve kızı Bengisu Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu. Bengisu babası ve dayısı tarafından psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. Huriye'nin sosyal medyada bulunan olay yaratacak görüntüleri herkesi şok etti.

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