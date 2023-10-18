Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de büyük buluşma yaşandı

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20 yıllık evli ve 3 çocuk annesi olan Dilek, evlatlık olduğunu 2009 yılında tesadüfen annesinden öğrendi.

O günden sonra biyolojik ailesinin peşini bırakmadı ve onlara kavuşmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibine başvurdu. “Anne ve babamı, en çok da ikiz kardeşimi bulmak istiyorum” diyen Dilek, 40 yıl sonra ilk kez bir akrabasıyla buluştu. Stüdyoda heyecanlı ve duygusal anlar yaşandı. Abisi Nail’i karşısında gördüğü anda gözyaşlarına hakim olamadı. Bir abisi, bir ablası ve bir ikiz kardeşi olan Dilek, abisi Nail ile buluştuğu anda uzun uzun hasret giderdi.

Dilek’in 65 yaşındaki ablası Yaşar Hanım da telefon bağlantısı ile yayına katıldı. Dilek ve öz ikiz kardeşi Ebru’nun hayat hikayesini anlattı. İkiz kardeş Ebru’nun hemşire bir anneye verildiğini ve şu anda öğretmenlik yaptığını; ikizinin de Dilek’i aradığını söyledi. Dilek, babası Mehmet Şenol Bey’in fotoğrafını gördü ve vefat ettiğini öğrendi. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Dilek’e öz babasının çerçeveli bir fotoğrafını hediye etti. Stüdyoda duygu seli yaşandı.

Dilek, abisi Nail’e “Beni 40 yıldır neden aramadınız?” sorusunu sordu. Abi Nail, Ebru ile iletişimde olduklarını ve Dilek’i de aradıkları halde bulamadıklarını söyledi. Didem Arslan Yılmaz, Dilek’in öz annesi Nurşen Hanım da hayattaysa kendisiyle buluşturacağına söz verdi.