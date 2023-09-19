Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de anne ile kayıp kızı yüzleşti

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Yağmur’un ismini vermek istemeyen sevgilisi stüdyoda görüntü de vermedi, yayına sesli olarak katıldı.

Emine Kalkan, Yağmur’un çocuğunun babası olduğunu söylediği sevgilisini tanımadığını söyledi, sevgilisi ise aksini iddia etti. Anne Emine torunu için DNA testi istedi. Sevgilinin iddiaları ve söyledikleri ile anne Emine Kalkan canlı yayında ortalığı adeta birbirine kattı.

Yağmur, sevgilisi ile evlenip şehri terk edeceğini, kızına sahip çıkacağını söyledi.

Yağmur ve annesinin kararı bir sonraki canlı yayında ekranlara gelecek.