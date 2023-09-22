Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bir hasret daha sona erdi

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme bir hasret daha sona erdi

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Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bir kayıp daha bulundu. İstanbul Sultangazi’den gelen babaanne Emine Yıldırım’ın hasreti sona erdi.

Torununa 17 Eylül’den beri ulaşamayan babaannesi, Berkay hakkında gelen ihbarlara inanmasa da torununu karşısında gördüğü anda gözlerine inanamadı.

Büyük buluşma yaşanırken stüdyoda gözyaşları sel oldu, izleyiciler heyecanlı dakikalara şahit oldu.

Berkay Taşkın Yıldırım, Didim’e kız arkadaşının yanına gittiğini, babaannesinin baskısından bunaldığı için kafasını dinlemek istediğini ve her şeyden uzaklaştığını söyledi. Sözlerinin sonunda babaannesinin elini öperek onun yanına döneceğini açıkladı.