Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 yaşındaki Fatma'yı arıyor

Türkiye bu olayı konuşuyor! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 yaşındaki Fatma'yı arıyor

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programı 15 yaşındaki Fatma’yı arıyor

Giriş: 05.12.2022 - 21:50 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15 yaşındaki Fatma'yı arıyor
15 yaşındaki Fatma aranıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Fatma A., 24 Ekim’de Kahramanmaraş'taki evinden çıktı ve kayıplara karıştı. Aile, annesinin telefonunu da yanına alan Fatma’nın en çok konuştuğu numaralardan İsmail Kar’a ulaştı. Komşu köyde yaşayan ve aileye sık sık gelip giden 5 çocuklu 35 yaşındaki İsmail Kar’ın 15 yaşındaki Fatma’yı kaçırdığı ortaya çıktı. Baba İsmail A. ve enişte Emrah A. soluğu Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de aldı. Baba İsmail, “İsmail kızımı kaçırdı” dedi. Kızını kesinlikle ona vermeyeceğini söyledi.

Fatma'nın annesi (solda) kızının bir an &ouml;nce bulunmasını istiyor
Fatma'nın annesi (solda) kızının bir an önce bulunmasını istiyor

15 YAŞINDAKİ FATMA’YI KAÇIRAN İSMAİL’İN ANNESİ CANLI YAYINA KATILDI

35 yaşındaki İsmail Kar’ın annesi Cennet Kar canlı yayına katıldı. Cennet Kar, "tüm Türkiye ve Kahramanmaraş’tan oğlum adına özür diliyorum" dedi. İsmail'in annesi Cennet, oğlunun Fatma’yı kaçırdığını gelini Gülcan’dan öğrendiğini, yeni doğum yapan gelininin sütten kesildiğini ileri sürdü. Oğlu İsmail’in nerede olduğunu bilmediğini, Fatma’yı kaçırdığı günden bu yana ona ulaşamadığını iddia eden anne Cennet’in, kaçırma olayı ile ilgili detaylı konuşması kafaları karıştırdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye'de ölümlü kaza
Osmaniye'de ölümlü kaza
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
İki gündür kayıptı, iş yerinde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı kadın öldü
Otomobilin çarptığı kadın öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.