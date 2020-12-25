Başarılı gazeteci Didem Arslan Yılmaz açıklamasında, “Covid ile ilgili mücadelede önemli bir aşamaya geçtik biliyorsunuz. Sayın Bakan Fahrettin Koca da açıkladı. Çin aşıları Pazar gecesi yola çıkıyor ve Pazartesi günü de Türkiye’de olacak. Bütün dünya çok yoğun bir mücadele veriyor, Türkiye de öyle. İnanılmaz güzel bir mücadele veriliyor. Bir ara rakamlar artmıştı. Kısıtlamalar fazlalaşınca, hafta sonu kısıtlamaları özellikle, sayıların düştüğü ile ilgili güzel haberler gelmeye başladı. Bu arada ben de bir bilgiyi sizlerle paylaşayım çünkü herkes aşı olsak mı, olmasak mı diye kafasından çok tereddüt geçiriyor.
"HİÇ TEREDDÜT ETMEYİN"
Ben faz 3 çalışmasına katıldım. Çin aşısı için gönüllü oldum. Hatta ikinci aşıyı da geçtiğimiz hafta Cuma günü (18 Aralık) vuruldum. Faz 3 çalışmasına katıldığımız, gönüllü olduğumuz için, ''Aşı mı? Plasebo mu?'' olup olmadığı bize daha sonra açıklanacak. Eğer plasebo ise bana Çin aşısı vurulacak. Bunu neden açıklama ihtiyacı duydum çünkü Pazartesi günü aşılar geldikten sonra önce sağlık çalışanları aşı vurulacak. Daha sonra risk gruplarına ve yaş gruplarına göre aşıların dağılımı yapılacak ama ne olur hiç tereddüt etmeyin. Gidin aşınızı vurulun. Çünkü aşı, Covid-19 ile mücadelede çok önemli bir aşama..." ifadelerini kullandı.
AÇIKLAMAYI İZLEMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!