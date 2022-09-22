Didem Arslan Yılmaz kavuşturmaya devam ediyor

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Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme aileleri kavuşturmaya devam ediyor. Karısı Emine Baş’ın, otizmli oğlu Ege’yi ve altınlarını da alıp evden kaçtığını iddia eden İbrahim Baş, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurmuştu. Sevindirici haber kısa sürede canlı yayında geldi. 12 Eylül tarihinde babasının evindeki camdan kaçıp giden Emine ve oğlu Ege’yi Didem Arslan Yılmaz 2 günde buldu.

Günler sonra oğluna kavuşan İbrahim gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan kızını değil altınlarını geri isteyen baba Ali İhsan izleyenleri şaşkına çevirdi. Emine, kocasının kendisini Hatice isimli bir kadın ile aldattığını ve bunu inkar ettiğini dile getirdi. Evden kaçma sebeplerinden bir tanesinin de kaynanası olduğunu ifade etti. Kaynanası evden giderse geri dönebileceğini söyledi.