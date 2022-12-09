Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Didem Arslan Yılmaz, karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi

Kırklareli’de yaşayan 37 yaşındaki Sezgin Koç, 1,5 yıl önce tanıştığı ve Mart ayında evlendiği 26 yaşındaki karısı Elif Koç’u bulmak için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye katıldı. Karısının başka bir adamdan olan çocuğuna sahip çıkan Sezgin Koç, 9 aylık karısının kendisini 7 çocuklu, 7 torunlu bir adamla aldattığını iddia etti

Giriş: 09.12.2022 - 20:53 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz, karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi
HABERTURK.COM

Didem Arslan Yılmaz, Sezgin Koç’un kaçan karısını buldu. Elif Koç canlı yayında kocası ve kaynanası Süheyla hanım ile yüzleşti. Elif “Kocam annesine bile kötü davranıyordu. Bana kim bilir neler yapar dedim. Bana tokat attı. O yüzden evi terk ettim” dedi. 7 ay sonra karısı ile yüzsüze görüşen Sezgin Koç ise “Her şeye rağmen Elif’i çok seviyorum” dedi.




“BANA KABUSU YAŞATTI, O YÜZDEN YAVUZ’A KAÇTIM”

Kendisinden 20 yaş büyük sevgilisine kaçan Elif Koç, Sezgin ile birlikte olduğu zamanların kabus olduğunu iddia etti, ablası ve çocuğuna hakaret edildiğini ileri sürdü. Sezgin Koç ise karısının, kendi çocuğunu satmak istediğini söyledi.

KAÇTIĞI ADAMIN KARISI YAYINA BAĞLANDI

Elif Koç’un kaçtığı Yavuz’un eşi Semra da yayına telefon ile bağlandı, “Sezgin kötü ise Yavuz daha kötü. Elif yağmurdan kaçarken doluya tutuldu” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Tanju Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı
Tanju Özcan, hakkındaki 'hakaret' davasından beraat ettiğini açıkladı
HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.