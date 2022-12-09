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Didem Arslan Yılmaz, Sezgin Koç’un kaçan karısını buldu. Elif Koç canlı yayında kocası ve kaynanası Süheyla hanım ile yüzleşti. Elif “Kocam annesine bile kötü davranıyordu. Bana kim bilir neler yapar dedim. Bana tokat attı. O yüzden evi terk ettim” dedi. 7 ay sonra karısı ile yüzsüze görüşen Sezgin Koç ise “Her şeye rağmen Elif’i çok seviyorum” dedi.









“BANA KABUSU YAŞATTI, O YÜZDEN YAVUZ’A KAÇTIM”

Kendisinden 20 yaş büyük sevgilisine kaçan Elif Koç, Sezgin ile birlikte olduğu zamanların kabus olduğunu iddia etti, ablası ve çocuğuna hakaret edildiğini ileri sürdü. Sezgin Koç ise karısının, kendi çocuğunu satmak istediğini söyledi.

KAÇTIĞI ADAMIN KARISI YAYINA BAĞLANDI

Elif Koç’un kaçtığı Yavuz’un eşi Semra da yayına telefon ile bağlandı, “Sezgin kötü ise Yavuz daha kötü. Elif yağmurdan kaçarken doluya tutuldu” dedi.