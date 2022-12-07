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Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'ın bulduğu 15 yaşındaki Fatma ile ilgili şoke eden gelişme!

Didem Arslan Yılmaz'ın bulduğu 15 yaşındaki Fatma ile ilgili şoke eden gelişme!

Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programının ısrarlı yayınlarının sonucunda 15 yaşındaki Fatma, dün canlı yayında bulundu. Fatma’yı kaçıran İsmail Kar, küçük kızı teslim ettikten sonra kaçtı

Giriş: 07.12.2022 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz'ın bulduğu 15 yaşındaki Fatma ile ilgili şoke eden gelişme!
Didem Arslan Yılmaz'ın bulduğu 15 yaşındaki Fatma ile ilgili şoke eden gelişme!
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İSMAİL ARANIYOR, ONA YARDIM EDENLER TEK TEK GÖZALTINA ALINIYOR!

İsmail her yerde aranırken, Fatma’nın dayısı Metin K.’nin gözaltına alındığı bilgisi de canlı yayın sırasında geldi. Metin’in aynı zamanda İsmail’in karısı Gülcan’ın kız kardeşi ile evli olduğu ve İsmail’in kaçmasına yardım ettiği ileri sürüldü. Canlı yayında gelen bu bilgi aileyi şoke etti.

FATMA EVİNE GERİ DÖNMEDİ, AİLESİNİ İSTEMEDİ!

Fatma’nın da jandarmadaki işlemlerinin ardından Çocuk İzleme Merkezi’nde savcı nezaretinde, pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Fatma ailesine dönmek istemediğini söyledi. Fatma Kahramanmaraş’taki sevgi evine gönderildi. İsmail’in annesi Cennet de yayına telefonla bağlandı, oğlunu sakladığı iddialarını reddetti, yerini bilmediğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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