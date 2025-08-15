"Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme"nin sezon tanıtımı yayınlandı

Kayıpların izini süren, sevdiklerinden özlemle bir haber bekleyenlere umut ışığı olan, insanların hayatlarına dokunan, cinayetlerin sır perdelerini aralayan, suçluların yakalanmasını sağlayan Didem Arslan Yılmaz, SHOW TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme"nin 6'ncı sezonunda da yine gündemi belirleyecek.

Üstü kapanan dosyaların açıldığı, karanlığa gömülen sırların ortaya çıkarıldığı, her zaman doğrunun ve adaletin yanında olan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme", yeni sezonuyla 25 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te SHOW TV’de.

İşte "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"nin yeni sezon tanıtımı;