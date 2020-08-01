Gün görmemiş sırlar, çözülmeyi bekleyen cinayetler ve kavuşmaya hasret yaşamların tüm gerçekliğiyle aydınlığa kavuşacağı “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme”nin merakla beklenen tanıtımı yayınladı.

Türkiye’nin en güvenilir isimleri arasında gösterilen, dürüst, cesur, gözüpek, araştırmacı gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de ekrana gelecek yepyeni programıyla umudunu kaybedenlere "Vazgeçme" demek için gün sayıyor.

Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme çok yakında Show TV'de!

İşte Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin tanıtımı: