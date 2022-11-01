Kayıp Cansu'yu Didem Arslan Yılmaz buldu

Şahinde C., 13 yaşındaki kızı Cansu C.’nin İstanbul Esenler’deki evlerinden dün sabah saat 06.45’te “okula gidiyorum” diyerek çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.



Şahinde, kızı Cansu’nun sosyal medya üzerinden Aydın (17) isminde bir kişiyle tanıştığını ve sevgilisi olarak tanıttığını ifade etti. Canlı yayına gelen telefon ihbarları anneyi şaşkına çevirdi. İhbarlar, Aydın isimli kişinin küçük yaştaki kızlarla beraber olduğu ve yasaklı madde kullandığı yönündeydi.

MUTLU HABER CANLI YAYINDA GELDİ! Aydın isimli şahıs Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibini arayarak 13 yaşındaki Cansu’nun yanında olduğunu dile getirdi. İhbar üzerine Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği olay yerine intikal ederek Cansu’yu ailesine teslim etmek üzere şubeye götürdü. Aydın isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.