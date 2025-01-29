Didem Arslan Yılmaz, ailesini bir günde buldu

Programa kendisini yıllar önce evlat edinen annesi Döndü ve babası Mülazım ile katılan Sefa “21 yaşımda evlatlık olduğumu öğrendim. Gerçek anne ve babamı bulup onlarla yüzleşmek istiyorum” diyerek çıktı, Döndü Hanım ve Mülazım Bey de Sefa’nın bu yolda yanında oldu.

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“SEFA’NIN ABLASI BİZ OLABİLİRİZ”

Programa bağlanan Zekiye Hanım “Ben Sefa’nın ablası olabilirim” deyince ortalık yıkıldı.

Sefa çok heyecanlanırken mutluluğu gözlerinden okundu. Zekiye’nin hemen ardından konuşan Aynur da “Biz Sefa’nın ablaları olabiliriz. Yüzde doksan dokuz ablası olduğumu düşünüyorum. DNA testi yaptıralım. Öyle çıkmasak bile ben Sefa’ya abla da olurum, anne de olurum” sözlerini kullandı.