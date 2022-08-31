Didem Arslan Yılmaz açıkladı: Gamze'nin ölü bulunduğu odada parmak izi yok!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 476. bölümünde; 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak'ta Bodrum'da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu.

Anne Turcen Sakallıoğlu ve baba Halil Sakallıoğlu, Vazgeçme'ye başvurdu. Didem Arslan Yılmaz, Gamze'nin öldürüldüğü iddia edilen odada yapılan parmak izi çalışmasının sonucunu açıkladı. Odada ailedeki herkesin parmak izi çıkarken öldürülen Gamze'nin parmak izine rastlanmadı.