Didem Arslan Yılmaz'a 'Yılın Sunucusu ve Haber Spikeri' ödülü!

Didem Arslan Yılmaz’a ‘Yılın Sunucusu ve Haber Spikeri’ ödülünü, Uluslararası Yazarlar ve Sanatçılar Derneği Doğu Anadolu Bölge Başkanı Burak Çodur canlı yayında verdi.

Otuz ayrı kategoride verilen ödüllere sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri layık görüldü.

Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programı hafta içi her gün saat 15.15’te Show TV’de izleyicileriyle buluşuyor.

İşte o anlar;