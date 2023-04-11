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Didem Arslan Yılmaz, 18 yıllık anne hasretini 1 günde sona erdird

Anne hasreti çeken Irmak tam 18 yıl sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda annesine kavuştu. Anne - kızın büyük buluşmasında gözyaşları sel oldu

Giriş: 11.04.2023 - 18:34 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz, 18 yıllık anne hasretini 1 günde sona erdird
18 yıllık anne hasreti 1 günde son buldu
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Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de herkesi gözyaşlarına boğan anlar yaşandı. 18 yaşındaki Irmak Çiftçibaşı 4 aylıkken ayrıldığı ve hiç görmediği annesine kavuşmak için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurmuştu.

Annesi Kevser tarafından terk edilen Irmak’ın hikayesi stüdyoda duygu dolu anlar yaşattı. Babaannesi ve dedesi tarafından büyütülen Irmak’ın 18 yıllık hasreti bugün programda son buldu. 10 Nisan’da yayınlanan programın ardından Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, kayıp anne Kevser’i buldu.

Anne hasreti çeken Irmak tam 18 yıl sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda annesine kavuştu. Anne - kızın büyük buluşmasında gözyaşları sel oldu.


Kızını terk etmediğini, gidecek yeri olmadığı için kızını yanına alamadığını Didem Arslan Yılmaz’a anlatan anne Kevser, görüşmelerine eski kocasının engel olduğunu iddia etti. Irmak ve annesi Kevser’in buluşma anlarına babaanne Havva ve dede Faik de ortak oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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