Didem Arslan Yılmaz, 14 yaşındaki Rojbin'i buldu!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir kayıp daha bulundu. 14 yaşındaki Rojbin ve annesinin buluşması anında stüdyoda heyecanlı dakikalar yaşandı
24 Ocak’tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Rojbin’in annesi Mevlüde Elif D., Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.
Elif Hanım, kızının sosyal medyada bulduğu bir dönercide garson olarak işe başladığını söylemiş, iş arkadaşlarının kızını alıkoyduğunu iddia etmişti.
Vazgeçme ekibi, genç kızın kaçtığı yere gitti. Rojbin’i aldı ve stüdyoya getirdi. Anne ve kızın buluşması anında stüdyoda heyecanlı dakikalar yaşandı. Genç kız annesi ve üvey babasına suçlamalarda bulundu.
Kendisinin şiddet gördüğünü, evde huzursuz olduğunu, bir kadının yanında olduğunu söyledi. Evden tek kaçma sebebinin üvey babası olduğunu iddia etti. Rojbin yıllar sonra öz babasıyla telefonda konuştu.
Genç kız babasına; karısının kendisini istemediği için onunla kalmadığını söyledi. Rojbin eve dönmek istemediğini söyledi. Çocuk şube ekibi, Rojbin'i ifadesini almak üzere götürdü. Rojbin devlet yurduna gitmek üzere stüdyodan ayrıldı. Didem Arslan Yılmaz hafta içi her gün saat 15.00’te Show TV’de.