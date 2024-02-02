Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Didem Arslan Yılmaz, 14 yaşındaki Rojbin'i buldu!

        Didem Arslan Yılmaz, 14 yaşındaki Rojbin'i buldu!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir kayıp daha bulundu. 14 yaşındaki Rojbin ve annesinin buluşması anında stüdyoda heyecanlı dakikalar yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didem Arslan Yılmaz, 14 yaşındaki Rojbin'i buldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        24 Ocak’tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Rojbin’in annesi Mevlüde Elif D., Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.

        Elif Hanım, kızının sosyal medyada bulduğu bir dönercide garson olarak işe başladığını söylemiş, iş arkadaşlarının kızını alıkoyduğunu iddia etmişti.

        Vazgeçme ekibi, genç kızın kaçtığı yere gitti. Rojbin’i aldı ve stüdyoya getirdi. Anne ve kızın buluşması anında stüdyoda heyecanlı dakikalar yaşandı. Genç kız annesi ve üvey babasına suçlamalarda bulundu.

        REKLAM

        Kendisinin şiddet gördüğünü, evde huzursuz olduğunu, bir kadının yanında olduğunu söyledi. Evden tek kaçma sebebinin üvey babası olduğunu iddia etti. Rojbin yıllar sonra öz babasıyla telefonda konuştu.

        Genç kız babasına; karısının kendisini istemediği için onunla kalmadığını söyledi. Rojbin eve dönmek istemediğini söyledi. Çocuk şube ekibi, Rojbin'i ifadesini almak üzere götürdü. Rojbin devlet yurduna gitmek üzere stüdyodan ayrıldı. Didem Arslan Yılmaz hafta içi her gün saat 15.00’te Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Habertürk Anasayfa