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Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME stüdyosunda duygusal anlar yaşandı. 2 Ocak 2019 yılında Kütahya Gediz’de bıçaklanarak öldürülen Süleyman Yıldırım cinayetinin konuşulduğu programda kızı Çiğdem Gürbüz stüdyo konuğuydu.

Gürbüz, bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken, Didem Arslan Yılmaz’a bir mesaj geldi. Mesajın sahibi 11 yıl önce kaybettiği babası Kasım Arslan’ın kabrinde görev yapan görevliydi. Baba Arslan’ın mezarının son halini paylaşan görevlinin mesajı ardından Didem Arslan Yılmaz stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Çiğdem Gürbüz’e, “Ben de babamı 2009 yılında kaybettim. 11 sene geçmiş. Onu çok özlüyorum. Sen de babanı özlüyor musun?” diye sordu.

"BABAM BENİMLE OTURURDU KONUŞURDU, ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"



Konuşmasına devam eden başarılı sunucu, “Babam benimle otururdu konuşurdu, ben onu çok özlüyorum...” ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşayan başarılı sunucu gözyaşlarına hakim olamadı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'IN BABA HASRETİ EKRANLARA BÖYLE YANSIDI