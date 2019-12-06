06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bu ay hizmete açılacak tüp bebek merkezi, bebek sahibi olmak isteyen çiftlere umut olacak.
DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde kurulumu tamamlanan, son teknoloji ile donatılan özel hastane konforunda hizmet verilecek tüp bebek merkezinde sadece Diyarbakır değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden başvuracak dar gelirli çiftlerin çocuk hasretinin sona erdirilmesi hedefleniyor. Rektör ve aynı zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Talip Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ay hizmete açılacak merkezin, bebek hasreti çeken çiftlerin düşük maliyetle bebek sahibi olmasını sağlayacağını söyledi.
" TÜP BEBEK MERKEZİ UMUT MERKEZİ OLACAK "
AA'nın haberine göre; Tüp bebek merkezi açılması için rektör olmadan önce de çalışmalar yürüttüğünü, bu hizmeti Diyarbakır'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gül, "Tüp bebek, evli çiftlerden çocuk sahibi olamayanlar için alternatif tedavi yöntemidir. Diyarbakır'da sadece özel hastane ve merkezlerde tüp bebek tedavisi uygulanıyor. Bu tedaviye ihtiyaç duyan çiftler için bu merkezi kurmaya karar verdim. Sağlık Bakanlığı ile görüşerek proje izni aldık, daha sonra altyapısını oluşturduk." diye konuştu.
Gül, özel hastanelerde ve merkezlerde bu tedavinin maliyetinin yüksek olduğunu, bu nedenle çoğu ailenin bu tedaviden faydalanamadığını ifade ederek "Öyle hastalar var ki tüp bebekten başka bir yöntemle çocuk sahibi olamıyor. Tüp bebek merkezi bu çiftler için çok önemli bir umut merkezi olacak. Kadromuzu tamamladık. Bu ay içerisinde hizmete açılacak." dedi.
Gül, hasta kabulü ile ilgili bir sınırlamalarının olmadığını, ilk dönemde ayda 60 hasta ile başlayacaklarını ilerleyen dönemde ayda 500 hastaya ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.
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